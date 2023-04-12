«Доверие между странами»: Сапегу не отпустят после экстрадиции в Россию

Софью Сапегу задержали в Минске в мае 2021 года вместе с одним из основателей экстремистского телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Ее признали виновной по семи статьям УК Белоруссии, в том числе о разжигании социальной розни и организации насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Девушку приговорили к шести годам колонии. В среду Сапега дала свое согласие на экстрадицию в Россию.

«Формально те соглашения, которые есть между Россией и Белоруссией, подразумевают, что лицо, отбывающее наказание в Белоруссии и передаваемое для отбытия наказания в Российскую Федерацию, будет отбывать свой срок здесь. У нас в уголовно-исполнительном кодексе есть норма, согласно которой осужденные к лишению свободы россияне отправляются, как правило, отбывать наказание в том регионе, в котором они прописаны. Соответственно, Сапега может быть отправлена отбывать наказание по месту проживания. И к ней будут применяться все нормы процессуального законодательства. Она получит право на перевод на более мягкий режим, или на условно-досрочное освобождение по отбытии половины срока», - сказал Соловьев.

Собеседник считает, что российские власти не освободят Сапегу после экстрадиции, которая организована с целью развития уже существующих соглашений между Москвой и Минском.

«Я не думаю, что белорусские власти отдают ее для того, чтобы ее тут же здесь освободили. Это просто шаг доброй воли и развития тех соглашений, которые есть между Российской Федерацией и Белоруссией. При этом я не сомневаюсь, что какие-то лица, которые имеют гражданство Белоруссии и осужденные в России, могут также передаваться для отбытия наказания в Белоруссию. Это говорит о высоком уровне доверия между странами, когда мы понимаем, что есть некий общий правовой базис, который позволяет это осуществлять», - резюмировал он.

Ранее отчим Софии Сапеги Сергей Дудич заявил, что осуждённой в Белоруссии девушке было отказано в помиловании, сообщает «Радиоточка НСН».

