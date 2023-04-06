Защита Усса - младшего обжаловала в Италии экстрадицию в США
Защита Артёма Усса (сына губернатора Красноярского края Александра Усса) направила апелляцию в Верховный кассационный суд Италии с просьбой отменить решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты Америки. Информацию об этом подтвердил адвокат Виничио Нардо.
«Посмотрим, что скажет суд. Некоторые вещи должны быть установлены с точностью», — приводит RT его слова. По словам юриста, суд в течении полугода может принять соответствующее решение.
Суд в Италии 21 марта одобрил запрос США о выдаче Усса по обвинению в обходе санкционных мер и незаконной торговле нефтепродуктами с Венесуэлой. Однако через два дня стало известно, что Усс – младший сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ему помогали не менее 6-7 человек.
На этой неделе беглец добровольно явился в следственный департамент МВД РФ в Москве. После этого Уссу изменили меру пресечения с заочного ареста, который ему был вынесен в России, на подписку о невыезде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru