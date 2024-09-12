Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области

Управляемую авиационную бомбу Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили в Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ВС РФ авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

По его словам, инцидент произошёл в приграничном районе Курской области.

«Благодарю наших бойцов ПВО», - написал глава региона.

Ранее Минобороны заявило, что ночью 11 сентября над Курской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБомбаКурская Область

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