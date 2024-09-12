Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области
12 сентября 202414:32
Управляемую авиационную бомбу Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили в Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, инцидент произошёл в приграничном районе Курской области.
«Благодарю наших бойцов ПВО», - написал глава региона.
Ранее Минобороны заявило, что ночью 11 сентября над Курской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru