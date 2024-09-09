ВС РФ авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

Командный пункт одного из подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) был уничтожен в районе населённого пункта Грушевка Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что командный пункт был обнаружен в результате «скоординированных разведывательных мероприятий», после чего был нанесён авиационный удар авиационной бомбой ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Итогом точного попадания ФАБ по командному пункту стало уничтожение до 80 украинских националистов и 8 единиц техники», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационными бомбами поразил скопление личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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