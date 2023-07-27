Упавший на Алтае вертолет оставил без света два села
27 июля 202313:38
В результате падения вертолета на Алтае была повреждена линия электропередачи, сообщили в филиале компании «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».
Уточняется, что из-за инцидента без света остались села Тюгур и Кучерла.
Накануне стало известно, что в районе села Тюнгур республики Алтай при крушении вертолета погибли шесть человек, семь получили различные повреждения.
Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии - у них 90 процентов ожогов тела. Всего на борту находились 16 человек, включая 3 членов экипажа, напоминает журнал «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru