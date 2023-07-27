Упавший на Алтае вертолет оставил без света два села

Уточняется, что из-за инцидента без света остались села Тюгур и Кучерла.

Накануне стало известно, что в районе села Тюнгур республики Алтай при крушении вертолета погибли шесть человек, семь получили различные повреждения.

Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии - у них 90 процентов ожогов тела. Всего на борту находились 16 человек, включая 3 членов экипажа, напоминает журнал «Профиль».

