Упавший на Алтае вертолет оставил без света два села

В результате падения вертолета на Алтае была повреждена линия электропередачи, сообщили в филиале компании «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».

На Алтае при падении вертолета Ми-8 погибли шесть человек

Уточняется, что из-за инцидента без света остались села Тюгур и Кучерла.

Накануне стало известно, что в районе села Тюнгур республики Алтай при крушении вертолета погибли шесть человек, семь получили различные повреждения.

Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии - у них 90 процентов ожогов тела. Всего на борту находились 16 человек, включая 3 членов экипажа, напоминает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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