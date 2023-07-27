На Алтае при падении вертолета Ми-8 погибли шесть человек

В районе села Тюнгур республики Алтай при крушении вертолета погибли шесть человек, семь получили различные повреждения. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Причиной аварии стали задетые лопастями электрические провода. По предварительным данным, на борту находилась группа туристов. Они возвращались с горы Белухи - самой высокой точки Сибири.

Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии - у них 90 процентов ожогов тела. Всего на борту находились 16 человек, включая 3 членов экипажа.

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