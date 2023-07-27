На Алтае при падении вертолета Ми-8 погибли шесть человек
27 июля 202311:53
В районе села Тюнгур республики Алтай при крушении вертолета погибли шесть человек, семь получили различные повреждения. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Причиной аварии стали задетые лопастями электрические провода. По предварительным данным, на борту находилась группа туристов. Они возвращались с горы Белухи - самой высокой точки Сибири.
Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии - у них 90 процентов ожогов тела. Всего на борту находились 16 человек, включая 3 членов экипажа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru