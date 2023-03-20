Упавший беспилотник нашли около ЛЭП в подмосковном Щёлково
В подмосковном городе Щёлково около линии электропередач обнаружили упавший беспилотник, сообщает местная администрация.
Уточняется, что место происшествия оперативно оцепили. Эксперты не нашли в беспилотнике никаких взрывчатых веществ.
В результате инцидента ЛЭП не повредилась, а из людей никто не пострадал. Добавляется, что дело передали в руки компетентным органам.
Вчера, 19 марта, сообщалось, что неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Тульской области.
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