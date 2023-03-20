Упавший беспилотник нашли около ЛЭП в подмосковном Щёлково

Уточняется, что место происшествия оперативно оцепили. Эксперты не нашли в беспилотнике никаких взрывчатых веществ.

В результате инцидента ЛЭП не повредилась, а из людей никто не пострадал. Добавляется, что дело передали в руки компетентным органам.

Вчера, 19 марта, сообщалось, что неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Тульской области.

