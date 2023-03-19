Неопознанный беспилотник обнаружен упавшим в Тульской области

У рухнувшего БПЛА отсутствуют опознавательные знаки. На место падения выехала специалисты оперативных служб. пишет «Вечерняя Москва».

Беспилотник упал в поле вблизи населенных пунктов Петровское и Маловель. Как отмечает пресс-служба комитета, угрозы для жизни и здоровья жителей отсутствует.

Ранее сообщалось о взрыве в Тульской области. На месте взрыва образовалась небольшая воронка. По словам главы администрации Киреевского района Игоря Цховребова, в результате инцидента никто не пострадал. Одной из версий взрыва в Тульской области является падение беспилотника, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

