Неопознанный беспилотник обнаружен упавшим в Тульской области
Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Тульской области, сообщили в пресс-службе областного комитета по региональной безопасности 19 марта.
У рухнувшего БПЛА отсутствуют опознавательные знаки. На место падения выехала специалисты оперативных служб. пишет «Вечерняя Москва».
Беспилотник упал в поле вблизи населенных пунктов Петровское и Маловель. Как отмечает пресс-служба комитета, угрозы для жизни и здоровья жителей отсутствует.
Ранее сообщалось о взрыве в Тульской области. На месте взрыва образовалась небольшая воронка. По словам главы администрации Киреевского района Игоря Цховребова, в результате инцидента никто не пострадал. Одной из версий взрыва в Тульской области является падение беспилотника, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- Неопознанный беспилотник обнаружен упавшим в Тульской области
- СМИ опубликовали видео работы российских военных на левом берегу Днепра против ВСУ
- СМИ: Швейцарский банк UBS ведет переговоры о поглощении Credit Suisse
- СМИ: США не приемлют призывов к перемирию на Украине в настоящее время
- Пригожин назвал короткий срок для подготовки отражения наступления ВСУ
- Опубликованы кадры атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении
- СВО-2014. Россия в Крыму противостояла Западу
- Путин: О начале СВО в 2014 году нельзя рассуждать в сослагательном наклонении
- Путин и Герасимов долго обсуждали ситуацию в штабе СВО
- ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru