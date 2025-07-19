Два человека ранены из-за удара ВСУ по рынку в Великих Копанях

По его словам, в результате украинской атаки пострадали два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, также сгорели две фуры, перевозившие овощи. Еще несколько машин были повреждены.

Ранее в Брянской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

