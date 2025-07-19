Два человека ранены из-за удара ВСУ по рынку в Великих Копанях

ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Алешках десятки людей оказались под завалами пятиэтажки после авиаударов ВСУ

По его словам, в результате украинской атаки пострадали два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, также сгорели две фуры, перевозившие овощи. Еще несколько машин были повреждены.

Ранее в Брянской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Сальдо
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