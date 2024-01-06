Умер кот Виктор, которого не пустили в самолет «Аэрофлота» из-за лишнего веса
Кот Виктор, которого в 2019 году не пустили на самолет авиакомпании «Аэрофлот» из-за лишнего веса, умер. Об этом сообщил хозяин животного Михаил Галин.
«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — написал мужчина в соцсетях.
Осенью 2019-го Галин, летевший из Риги во Владивосток через Москву, рассказал, как его кота не пустили в салон самолета при пересадке и требовали сдать в багаж из-за перевеса в 500 граммов. Позже мужчина взвесил другую кошку вместо своего питомца и пронес Виктора на борт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что «Аэрофлот» отобрал бонусные мили у схитрившего пассажира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru