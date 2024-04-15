«Бандитский вариант»: В отрасли не поддержали провоз животных в салоне самолета

Провоз животного на соседнем кресле в салоне самолета вызовет вопросы у других пассажиров, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН. По его словам, таким дорогим вариантом размещения животного смогут воспользоваться только пассажиры бизнес-класса.

«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета на постоянной основе. Сервис будет доступен на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней «России». Животному нельзя будет покидать переноску в течение всего полета. Хозяева смогут перевозить любимцев весом до 15 кг в контейнерах, в которых у питомца получится встать в полный рост и повернуться вокруг себя. Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.