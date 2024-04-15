«Бандитский вариант»: В отрасли не поддержали провоз животных в салоне самолета
Виктор Горбачев заявил НСН, что на провозе животных в салоне самолета заработает только авиакомпания, а пассажиры и хозяева столкнутся с проблемами.
Провоз животного на соседнем кресле в салоне самолета вызовет вопросы у других пассажиров, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН. По его словам, таким дорогим вариантом размещения животного смогут воспользоваться только пассажиры бизнес-класса.
«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета на постоянной основе. Сервис будет доступен на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней «России». Животному нельзя будет покидать переноску в течение всего полета. Хозяева смогут перевозить любимцев весом до 15 кг в контейнерах, в которых у питомца получится встать в полный рост и повернуться вокруг себя. Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.
«Больше вопросов в этой идее, чем пользы. Конечно, компании хотят больше денег взять. Компаниям это выгодно, а пассажирам и хозяевам – вопрос. Возможно, эта услуга будет востребована среди тех, кто летает бизнес-классом. Для эконом-класса вряд ли. И так билеты дорогие сегодня…Надо учитывать, что за места рядом надо еще дополнительно 400-500 рублей заплатить. Они же могут якобы отдельно животного посадить, накрутки могут быть дополнительные. Хотите лететь вместе? Платите! Такой вот законный, но бандитский вариант. Животные в салоне – это сложная система, нужно будет давать какие-то успокоительные и снотворные, чтобы не мешать другим пассажирам. А у некоторых ведь аллергия, авиакомпания это никак не сможет контролировать, билеты ведь агенты продают, а не сама компания», - объяснил он.
При этом Горбачев не стал отрицать, что зачастую длительная поездка в багажном отделении для животного может стать последней.
«В целом животные на борту – это редкая история, в маленькой переноске обычно кто-то. В багаж сдают, но там в зависимости от веса все. Не каждые животные это переносят, там шум, там прохладно. До Питера животное долететь может, а если до Хабаровска? Очень долго, животные могут и погибнуть. При этом авиакомпания не признается виновной, это надо делать вскрытие животного. И решение ведь принимает сам пассажир, который сдает в багаж, его никто не заставляет, никакой юридической ответственности», - добавил собеседник НСН.
Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее рассказал «Радиоточке НСН» о создании рабочей группы по разработке правил по перевозке животных. Ее главной задачей, по словам депутата, будет изменение правил, которые законодательно приравняют питомца к полноценному пассажиру, а не «багажу».
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