Трамп ввел пошлину в 100% на импорт фармацевтической продукции

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении адвалорной пошлины на импорт фармацевтической продукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.

Вашингтон вводит тариф в 100% на импорт запатентованных фармпрепаратов и связанных с ними ингредиентов. При этом пошлины не касаются препаратов-дженериков и их ингредиентов, а также фармпрепаратов и ингредиентов от производителей, заключивших сделки о ценообразовании и переносе производства в США компаниями. Продукция компаний, которые пока находятся на стадии переговоров по таким соглашениям, будет облагаться 20-процентной пошлиной, но вырастет до 100% через четыре года.

Кроме того, в США указали, что тарифы для Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Лихтенштейна и государств Евросоюза составят 15%. Пошлина для Великобритании составит 10%.

Ранее Трамп решил ввести глобальную импортную пошлину в размере 10% для всех стран мира, пишет Ura.ru.

