Трамп ввел пошлину в 100% на импорт фармацевтической продукции
Президент США Дональд Трамп принял решение о введении адвалорной пошлины на импорт фармацевтической продукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.
Вашингтон вводит тариф в 100% на импорт запатентованных фармпрепаратов и связанных с ними ингредиентов. При этом пошлины не касаются препаратов-дженериков и их ингредиентов, а также фармпрепаратов и ингредиентов от производителей, заключивших сделки о ценообразовании и переносе производства в США компаниями. Продукция компаний, которые пока находятся на стадии переговоров по таким соглашениям, будет облагаться 20-процентной пошлиной, но вырастет до 100% через четыре года.
Кроме того, в США указали, что тарифы для Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Лихтенштейна и государств Евросоюза составят 15%. Пошлина для Великобритании составит 10%.
Ранее Трамп решил ввести глобальную импортную пошлину в размере 10% для всех стран мира, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА