Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина

В сообщении говорится, что актриса ушла из жизни ещё 30 октября, её похоронили на Троекуровском кладбище. Последние годы Малявина проживала в доме для престарелых, у неё были проблемы со слухом и зрением.

Валентина Малявина, первым супругом которой был народный артист РСФСР Александр Збруев, известна публике по ролям в картинах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны» и другим.

Ранее в возрасте 86 лет ушёл из жизни советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков.