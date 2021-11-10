Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина
Заслуженная артистка России Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
В сообщении говорится, что актриса ушла из жизни ещё 30 октября, её похоронили на Троекуровском кладбище. Последние годы Малявина проживала в доме для престарелых, у неё были проблемы со слухом и зрением.
Валентина Малявина, первым супругом которой был народный артист РСФСР Александр Збруев, известна публике по ролям в картинах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны» и другим.
Ранее в возрасте 86 лет ушёл из жизни советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков.
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