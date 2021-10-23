Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Бестаева
Народная артистка России, актриса Театра им. Моссовета Татьяна Бестаева умерла на 85-м году жизни 23 октября, в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра им. Моссовета.
«С прискорбием сообщаем о том, что сегодня скончалась замечательная актриса Татьяна Бестаева», - отметили в пресс-службе театра.
Уточняется, что о времени и месте прощания с артисткой сообщат дополнительно.
Напомним, Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в селе Чурбаули в Северной Осетии. После окончания ВГИКа в 1961 году она пришла на службу в Театр им. Моссовета.
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