Умер сценарист фильмов «История Аси Клячиной» и «Восхождение» Юрий Клепиков

Советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографов России.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь драматурга.

«Он был среди тех, с кем связывают оттепель советского кино», — говорится в сообщении.

Клепиков писал сценарии для фильмов известных режиссёров России: Андрея Кончаловского («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), Виталия Мельникова («Мама вышла замуж) и Алексея Германа («Седьмой спутник»).

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За фильм «История Аси Клячиной» сценарист получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Также Юрий Клепиков был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В 2015 году сценарист получил премию Российской академии кинематографических искусств «Ника» «за выдающийся вклад в отечественный кинематограф».

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ФОТО: pixabay.com
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