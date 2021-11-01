Умер сценарист фильмов «История Аси Клячиной» и «Восхождение» Юрий Клепиков

Советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографов России.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь драматурга.

«Он был среди тех, с кем связывают оттепель советского кино», — говорится в сообщении.

Клепиков писал сценарии для фильмов известных режиссёров России: Андрея Кончаловского («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), Виталия Мельникова («Мама вышла замуж) и Алексея Германа («Седьмой спутник»).