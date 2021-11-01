Умер сценарист фильмов «История Аси Клячиной» и «Восхождение» Юрий Клепиков
Советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографов России.
Причиной смерти стала продолжительная болезнь драматурга.
«Он был среди тех, с кем связывают оттепель советского кино», — говорится в сообщении.
Клепиков писал сценарии для фильмов известных режиссёров России: Андрея Кончаловского («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), Виталия Мельникова («Мама вышла замуж) и Алексея Германа («Седьмой спутник»).
За фильм «История Аси Клячиной» сценарист получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Также Юрий Клепиков был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.
В 2015 году сценарист получил премию Российской академии кинематографических искусств «Ника» «за выдающийся вклад в отечественный кинематограф».
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