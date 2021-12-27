Умер режиссёр сериала «Большая маленькая ложь»
Канадский режиссёр, сценарист и продюсер Жан-Марк Валле скончался в возрасте 58 лет, сообщает журнал Variety.
Коллега Валле Натан Росс уточнил, что кинодеятель умер в своём доме недалеко от канадского Квебека, причина смерти пока неизвестна.
«Жан-Марк был настоящим художником... Каждый, кто работал с ним, не мог не видеть его талант... Маэстро будет очень не хватать», - подчеркнул Росс.
Жан-Марк Валле известен прежде всего своим фильмом «Далласский клуб покупателей», который получил три награды «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль (Мэттью МакКонахи) и лучшую мужскую роль второго плана (Джаред Лето). Кроме того, его сериал «Большая маленькая ложь» был удостоен премии «Эмми».
Ранее на 65-м году жизни от коронавируса умер актёр дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивший, в том числе, профессора Дамблдора в серии фильмов про Гарри Поттера, сообщает RT.
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