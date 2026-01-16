Уиткофф рассказал о требованиях США к Ирану
США выдвинули к Ирану четыре требования, выполнение которых необходимо для осуществления дипломатического урегулирования ситуации. Какк пишет RT, об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
В ходе состоявшейся в штате Флорида конференции он указал, что они касаются ядерного обогащения и ядерного материала, а также сокращения арсенала.
«И, конечно, прокси», — добавил Уиткофф.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов гарантировать в виде уступки, что его ядерная программа будет всегда оставаться мирной, в обмен на снятие санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
