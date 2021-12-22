Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
Умер основатель компании «Вымпелком» (под брендом «Билайн») Дмитрий Зимин. О его смерти сообщил его сын Борис Зимин.
«Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии», - говорится в сообщении Бориса в Facebook.
Предпринимателю у было 88 лет. По словам Бориса, отец умер в полном сознании и умиротворении. Он добавил, что последнее время отец тяжело болел.
Зимин являлся основателем благотворительного фонда «Династия», который в 2015 году был признан иноагентом и позже закрыт.
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