Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

Умер основатель компании «Вымпелком» (под брендом «Билайн») Дмитрий Зимин. О его смерти сообщил его сын Борис Зимин.

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«Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии», - говорится в сообщении Бориса в Facebook.

Предпринимателю у было 88 лет. По словам Бориса, отец умер в полном сознании и умиротворении. Он добавил, что последнее время отец тяжело болел.

Зимин являлся основателем благотворительного фонда «Династия», который в 2015 году был признан иноагентом и позже закрыт.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Смерть
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