Умер основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин
16 января 202616:50
Основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает РБК.
В компании рассказали, что бизнесмен длительное время боролся с онкологическим заболеванием.
Также отмечается, что управление перейдёт сыну Лапина Марку.
«Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем», — говорится в сообщении.
Ранее один из создателей ядерного щита России физик Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
