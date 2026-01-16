Умер основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин

Основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает РБК.

Умер экс-футболист «Зенита» и «Ростова» Акимов

В компании рассказали, что бизнесмен длительное время боролся с онкологическим заболеванием.

Также отмечается, что управление перейдёт сыну Лапина Марку.

«Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем», — говорится в сообщении.

Ранее один из создателей ядерного щита России физик Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

