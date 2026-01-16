Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Молдавию

Гражданам России следует воздержаться от поездок в Молдавию. Как пишет RT, с такой рекомендацией выступил МИД РФ.

Россиян призвали воздержаться от поездок в Германию

В ведомстве указали, что это связано с многочисленными фактами дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с россиянами. В частности, в воздушной гавани Кишинёва «обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке»

«Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств», — отметили в министерстве.

В МИД добавили, из-за действий молдавских властей «оказание консульской поддержки практически невозможно».

Ранее посольство РФ в Каракасе рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:МИД РФРоссиянеРоссияМолдавия

