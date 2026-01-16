Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Молдавию
Гражданам России следует воздержаться от поездок в Молдавию. Как пишет RT, с такой рекомендацией выступил МИД РФ.
В ведомстве указали, что это связано с многочисленными фактами дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с россиянами. В частности, в воздушной гавани Кишинёва «обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке»
«Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств», — отметили в министерстве.
В МИД добавили, из-за действий молдавских властей «оказание консульской поддержки практически невозможно».
Ранее посольство РФ в Каракасе рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
