Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Молдавию

В ведомстве указали, что это связано с многочисленными фактами дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с россиянами. В частности, в воздушной гавани Кишинёва «обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке»

«Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств», — отметили в министерстве.

В МИД добавили, из-за действий молдавских властей «оказание консульской поддержки практически невозможно».

Ранее посольство РФ в Каракасе рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

