Минюст признал иноагентами экономиста Миронова и проект «Люди Байкала»

В частности, иноагентами были признаны экономист Максим Миронов, американист Иван Курилла, политолог Аркадий Дубнов, правозащитник Алексей Табалов, активистка Ольга Курносова.

Отмечается, что указанные лица распространяли фейки о российской армии и властях РФ, а также выступали против проведения специальной военной операции на Украине.

Кроме того, в список иноагентов попали медиапроект «TV2media» и проект «Люди Байкала».

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что Минюсту следует предоставить россиянам больше информации о том, какой вред и как именно приносят стране иноагенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

