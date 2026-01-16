Минюст признал иноагентами экономиста Миронова и проект «Люди Байкала»
Минюст РФ обновил список иноагентов, в который были внесены новые лица. Об этом со ссылкой на соответствующий реестр ведомства сообщает RT.
В частности, иноагентами были признаны экономист Максим Миронов, американист Иван Курилла, политолог Аркадий Дубнов, правозащитник Алексей Табалов, активистка Ольга Курносова.
Отмечается, что указанные лица распространяли фейки о российской армии и властях РФ, а также выступали против проведения специальной военной операции на Украине.
Кроме того, в список иноагентов попали медиапроект «TV2media» и проект «Люди Байкала».
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что Минюсту следует предоставить россиянам больше информации о том, какой вред и как именно приносят стране иноагенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
