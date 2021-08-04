Умер режиссер Александр Аравин
Режиссер игрового кино Александр Аравин умер в возрасте 63 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте Союза кинематографистов РФ.
Причина смерти в сообщении не уточняется. В Союзе выразили соболезнования близким умершего.
Аравин является режиссером и сценаристом более 30 киноработ. Его дебютный полнометражный фильм - «Письма в прошлую жизнь» (1994 год). Среди его работ, в частности, сериалы «Московские окна», «Тайга. Курс выживания» и другие.
Ранее в августе сообщалось, что режиссер Олег Флянгольц, снимавший музыкальные клипы для рок-групп «Алиса» и ДДТ, скончался в возрасте 55 лет.
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