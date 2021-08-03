Скончался режиссер клипов «Алиса» и ДДТ Олег Флянгольц

Режиссер Олег Флянгольц, снимавший музыкальные клипы для рок-групп «Алиса» и ДДТ, скончался в возрасте 55 лет. Сообщение об этом опубликовано на странице группы «Алиса» в Facebook.

Причина смерти режиссера не указывается.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МузыкаРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры