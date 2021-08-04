Братья Коэны больше не будут снимать фильмы вместе
Оскароносные режиссеры Итан и Джоэл Коэны перестанут снимать фильмы вместе. Об этом рассказал The Independent композитор Картер Беруэлл, написавший музыку к большинству картин братьев.
«Итан просто не хочет больше снимать кино», — объяснил композитор. Однако Беруэлл выразил надежду, что братья будут вместе трудиться над написанием сценариев.
Братья Коэны - лауреаты четырех премий «Оскар». Среди их работ: «Большой Лебовски», «Фарго», «Старикам тут не место» и «После прочтения сжечь».
Сейчас Джоэл Коэн работает в качестве режиссера над своим первым самостоятельным фильмом – экранизации «Макбета» Шекспира. Картина выйдет до конца 2021 года. Макбета сыграет темнокожий актер Дэнзел Вашингтон.
Ранее режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что с любопытством посмотрит на темнокожего «Макбета».
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