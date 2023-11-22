Корреспондент «России-24» пострадал при атаке беспилотника ВСУ на журналистов

Украинские вооруженные силы (ВСУ) с помоью беспилотника с осколочным боеприпасом атаковали группу российских журналистов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, инцидент 22 ноября 2023 года, когда сотрудники СМИ готовили материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области.

«В результате атаки... получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что журналиста оперативно эвакуировали в медицинское учреждение российского оборонного ведомства, где оказали всю необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Ранее съёмочная группа «Известий» пострадала при обстреле со стороны украинских войск в Донецке, были ранены трое корреспондентов, сообщает RT.

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ФОТО: ГО "Український мілітарний центр"
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