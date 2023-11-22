Корреспондент «России-24» пострадал при атаке беспилотника ВСУ на журналистов
Украинские вооруженные силы (ВСУ) с помоью беспилотника с осколочным боеприпасом атаковали группу российских журналистов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент 22 ноября 2023 года, когда сотрудники СМИ готовили материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области.
«В результате атаки... получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов», - говорится в сообщении.
Уточняется, что журналиста оперативно эвакуировали в медицинское учреждение российского оборонного ведомства, где оказали всю необходимую помощь, угрозы его жизни нет.
Ранее съёмочная группа «Известий» пострадала при обстреле со стороны украинских войск в Донецке, были ранены трое корреспондентов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru