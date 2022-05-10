Умер публицист и журналист Игорь Свинаренко

Советский и российский журналист, публицист и писатель Игорь Свинаренко скончался 10 мая на 65-м году жизни, об этом в своих соцсетях рассказал художник Андрей Бильжо.

Режиссер Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет

Причина смерти не уточняется.

Свинаренко работал корреспондентом и обозревателем в таких изданиях, как «Коммерсант», «Комсомольская правда» и «Собеседник», а также главным редактором журналов «Архипелаг» и «Домовой». Он написал несколько книг, входил в состав жюри литературной премии «Большая книга».

Ранее в издательстве «Эксмо» сообщили, что на 78-м году жизни умер писатель-фантаст Сергей Дяченко.

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ФОТО: pxhere.com
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