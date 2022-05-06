Умер фантаст Сергей Дяченко

Писатель-фантаст Сергей Дяченко умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо», ссылаясь на супругу и соавтора фантаста Марину Дяченко.

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«Ночью 5 мая стало известно об огромной утрате. Вдова Сергея, Марина Дяченко, сообщила о смерти мужа в возрасте 77 лет», — отмечается в сообщении.

Сергей Дяченко — российский и украинский писатель и сценарист, в соавторстве с супругой публиковал произведения в жанрах современной научной фантастики, фэнтези, сказки. Среди работ Дяченко — цикл «Метаморфозы», трилогия «Ведьмин век», романы Vita Nostra, «Медный король», десятки повестей и рассказов. Кроме того, писатель участвовал в создании сценариев к фильмам «Обитаемый остров» Федора Бондарчука и «Он - дракон» Индара Джендубаева.

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ФОТО: pixabay.com
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