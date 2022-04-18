Режиссер Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет

Советский и российский театральный режиссёр, народный артист России Леонид Хейфец умер на 88 году жизни, сообщает ТАСС.

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По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, печальную новость ему рассказала супруга режиссёра.

«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу... Мне позвонила только что супруга, Леонида Ефимовича не стало», - сказал он.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1963 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа. Работал в Рижском ТЮЗе, Центральном театре Советской армии, Государственном академическом Малом театре и других.

Также Хейфец преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, в Театральном институте имени Б. В. Щукина.

Ранее в возрасте 96 лет умер известный французский комедийный актер Мишель Буке, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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