Режиссер Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет
Советский и российский театральный режиссёр, народный артист России Леонид Хейфец умер на 88 году жизни, сообщает ТАСС.
По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, печальную новость ему рассказала супруга режиссёра.
«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу... Мне позвонила только что супруга, Леонида Ефимовича не стало», - сказал он.
Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1963 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа. Работал в Рижском ТЮЗе, Центральном театре Советской армии, Государственном академическом Малом театре и других.
Также Хейфец преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, в Театральном институте имени Б. В. Щукина.
Ранее в возрасте 96 лет умер известный французский комедийный актер Мишель Буке, сообщает телеканал «360».
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