Умер продюсер фильмов Скорсезе, Андерсона и Ридли Скотта Адам Сомнер

Адам Сомнер продолжал профессиональную деятельность, несмотря на онкологическое заболевание. Он выступал в роли продюсера и помощника режиссера в предстоящем фильме Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Сомнер входил и в команду Андерсона при съемках «Лакричной пиццы», номинированной на премию «Оскар».



Свою карьеру Сомнер начал в качестве помощника режиссера на съемках «Кто подставил кролика Роджера?» Позднее он работал со Стивеном Спилбергом над «Индианой Джонсом и последним крестовым походом», «Вестсайдской историей» и «Войной миров».



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