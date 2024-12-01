Умер продюсер фильмов Скорсезе, Андерсона и Ридли Скотта Адам Сомнер

В США скончался Адам Сомнер, известный помощник режиссера и продюсер фильмов Ридли Скотта, Мартина Скорсезе и Стивена Спилберга. Об этом сообщает Variety.

Сомнеру было 57 лет. Он умер в больнице от рака щитовидной железы. Родственники артиста пока не давали комментариев прессе.

Умер экс-ударник рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар

Адам Сомнер продолжал профессиональную деятельность, несмотря на онкологическое заболевание. Он выступал в роли продюсера и помощника режиссера в предстоящем фильме Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Сомнер входил и в команду Андерсона при съемках «Лакричной пиццы», номинированной на премию «Оскар».

Свою карьеру Сомнер начал в качестве помощника режиссера на съемках «Кто подставил кролика Роджера?» Позднее он работал со Стивеном Спилбергом над «Индианой Джонсом и последним крестовым походом», «Вестсайдской историей» и «Войной миров».

Ранее в возрасте 44 лет умер бывший ударник My Chemical Romance Боб Брайар. Полиция исключила возможность насильственной смерти артиста, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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