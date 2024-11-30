Умер экс-ударник рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар

Музыкант, бывший ударник рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер на 45-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы США.

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Отмечается, что Брайара нашли в штате Теннесси в собственном доме, живым его видели в последний раз 4 ноября.

Полицейские исключили возможность насильственной смерти, музыкальное оборудование и оружие музыканта остались в доме.

Ранее композитор, аранжировщик и гитарист Вик Флик умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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