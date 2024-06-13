Умер пострадавший при обстреле Горловки оператор НТВ Валерий Кожин

В сообщении говорится, что врачи несколько часов пытались спасти мужчину, однако ранения оказались не совместимы с жизнью.

Также на НТВ заявили, что корреспонденту Алексею Ивлиеву, который тоже был ранен в Горловке, сделали операцию, в настоящее время он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в Волчанске в Харьковской области в результате подрыва мины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

