Умер пострадавший при обстреле Горловки оператор НТВ Валерий Кожин

Оператор НТВ Валерий Кожин, получивший ранения при обстреле Горловки, умер в больнице. Об этом телеканал сообщил в своём Telegram-канале.

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В сообщении говорится, что врачи несколько часов пытались спасти мужчину, однако ранения оказались не совместимы с жизнью.

Также на НТВ заявили, что корреспонденту Алексею Ивлиеву, который тоже был ранен в Горловке, сделали операцию, в настоящее время он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в Волчанске в Харьковской области в результате подрыва мины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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