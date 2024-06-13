Умер пострадавший при обстреле Горловки оператор НТВ Валерий Кожин
Оператор НТВ Валерий Кожин, получивший ранения при обстреле Горловки, умер в больнице. Об этом телеканал сообщил в своём Telegram-канале.
В сообщении говорится, что врачи несколько часов пытались спасти мужчину, однако ранения оказались не совместимы с жизнью.
Также на НТВ заявили, что корреспонденту Алексею Ивлиеву, который тоже был ранен в Горловке, сделали операцию, в настоящее время он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в Волчанске в Харьковской области в результате подрыва мины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru