Мэр Приходько: Трое сотрудников НТВ ранены в Горловке
13 июня 202413:25
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников канала тяжело ранены в поселке Гольмовский Никитовского района Горловке (ДНР) во время выполнения профессиональных обязанностей, сообщил мэр города Иван Приходько в своих соцсетях.
Пострадавшие журналисты доставлены в больницу Горловки, отметил мэр.
Накануне при обстреле Шебекина Белгородской области пострадала женщина, у нее диагностировали осколочные ранения рук, ног, грудной клетки, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru