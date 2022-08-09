Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков

Победитель четвертого сезона шоу «Голос 60+», ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков умер в возрасте 98 лет. Об этом со ссылкой на народного артиста РФ Олега Газманова сообщает «Российская газета».

Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла на 74-м году жизни

По словам певца, который был наставником ветерана, Серебряков был «прекрасным человеком».

«Очень жаль, что его не стало. Царствие ему небесное», - сказал Газманов.

Ранее на 95-м году жизни умер британский композитор Монти Норман, написавший культовую тему к фильмам о Джеймсе Бонде.

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