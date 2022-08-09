Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Победитель четвертого сезона шоу «Голос 60+», ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков умер в возрасте 98 лет. Об этом со ссылкой на народного артиста РФ Олега Газманова сообщает «Российская газета».
По словам певца, который был наставником ветерана, Серебряков был «прекрасным человеком».
«Очень жаль, что его не стало. Царствие ему небесное», - сказал Газманов.
Ранее на 95-м году жизни умер британский композитор Монти Норман, написавший культовую тему к фильмам о Джеймсе Бонде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru