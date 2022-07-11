В Британии умер автор музыкальной темы Бондианы Монти Норман
Британский композитор Монти Норман, написавший культовую тему к фильмам о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 94-х лет.
По данными СМИ, кончине Нормана предшествовала непродолжительная болезнь.
Настоящее имя Нормана Монти Носерович. В 1962 году ему предложили написать музыку к первому фильму р Джеймсе Бонде - «Доктор Ноу». В дальнейшем эта музыка звучала во всех фильмах Бондианы, кроме «Казино Рояль».
В 2021 году на экраны вышел 25-й фильм Бондианы «Не время умирать». Под новый 2022-й год британский актер Дэниел Крейг, игравший Бонда в последних фильмах, вошел в королевский список награжденных за особые заслуги перед Великобританией. Он был удостоен рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия. Такое же орден был у героя книги Яна Флеминга.
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