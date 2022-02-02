Умер петербургский кот Ося из музея Ахматовой
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о смерти своего талисмана - кота Оси.
В сообщении напомнили, что про кота, жившего в Фонтанном Доме более 15 лет, «снимали телесюжеты и писали статьи», а также сделали его героем книги «Данный кот прописан в центре».
«Вы все следили за историей его пропажи и возвращения, интересовались его самочувствием. Последние месяцы Ося провел дома на почётной пенсии, но, уверены, скучал по нашим гостям», - отметили в музее, добавив, что у Оси «была долгая и хорошая жизнь».
Ранее соцсеть «ВКонтакте» в день памяти Анны Ахматовой представила посвященный поэтессе трибьют-альбом «Я — голос ваш», в записи которого приняли участие десять российских артисток.
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