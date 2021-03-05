«Вконтакте» выпустила трибьют-альбом ко дню памяти Ахматовой

Социальная сеть «ВКонтакте» в день памяти Анны Ахматовой представила посвященный поэтессе трибьют-альбом «Я — голос ваш», сообщает пресс-служба соцсети.

В записи приняли участие десять российских артисток. Песни на стихи Ахматовой исполнили Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен, Ах Астахова.

Кроме того, свой вклад в создание трибьют-альбома внесли фотограф Ксения Засецкая и команда стилиста Марины Рой, которые отвечали за образы исполнительниц.

Название сборника «Я — голос ваш» было выбрано по мотивам первых слов стихотворения Ахматовой «Многим». Альбом, опубликованный спустя 55 лет со дня смерти поэтессы, состоит из десяти композиций, причем участницы проекта самостоятельно выбирали стихотворения для них.

Трибьют-альбом был создан «ВКонтакте» совместно с независимым лейблом «Первое музыкальное». Сборник «Я — голос ваш» доступен в разделе «Музыка» в соцсети и в приложении BOOM, через месяц альбом появится и на других площадках.

