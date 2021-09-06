Выбран талисман чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года

Тигр выбран талисманом чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдёт в России в 2022 году. Выбирали талисман предстоящих игр болельщики на официальном сайте турнира.

Российские паралимпийцы в Токио участвовали в церемонии закрытия Паралимпиады-2020

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), имя талисмана будет объявлено позже.

Мужской ЧМ по волейболу состоится в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерово, передает RT. Соревнования пройдут 26 августа-11 сентября следующего года.

Накануне в Японии завершились XVI летние Паралимпийские игры в Токио. На счету россиян, занявшей четвертое место в командном зачете, 118 наград — 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Всего в играх участвовали 162 сборные.

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ФОТО: Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола
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