Выбран талисман чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года
Тигр выбран талисманом чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдёт в России в 2022 году. Выбирали талисман предстоящих игр болельщики на официальном сайте турнира.
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), имя талисмана будет объявлено позже.
Мужской ЧМ по волейболу состоится в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерово, передает RT. Соревнования пройдут 26 августа-11 сентября следующего года.
Накануне в Японии завершились XVI летние Паралимпийские игры в Токио. На счету россиян, занявшей четвертое место в командном зачете, 118 наград — 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Всего в играх участвовали 162 сборные.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы в нефтяной сфере
- Выбран талисман чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года
- Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на границе Иркутской области и Тувы
- В «Талибане» заявили об отсутствии угроз для Афганистана со стороны ИГ
- В Москву придет бабье лето
- Талибы обязали женщин посещать университеты в никабах
- Священник призвал высших иерархов РПЦ покаяться и раскрыть свои доходы
- Талибы заявили, что мирные жители при взятии Панджшера не пострадали
- Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева
- В России за сутки выявили 17 856 новых случаев заражения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru