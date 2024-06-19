Умер офицер, попавший с двумя журналистами НТВ под обстрел в Горловке

Скончался военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавших под обстрел в Горловке журналистов НТВ, сообщает Луганский информационный центр.

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Это произошло в больнице, заявил один из его сослуживцев. 33-летний военный ранее служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее умер пострадавший при обстреле Горловки оператор НТВ Валерий Кожин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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