Москалькова обратилась в международные инстанции из-за обстрела журналистов НТВ
14 июня 202401:30
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные инстанции после обстрела со стороны Украины журналистов телеканала НТВ, сообщила она в Telegram.
Речь идет о международных органах, которые наделены мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН. Также она обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в международную неправительственную организацию «Комитет защиты журналистов».
Ранее умер пострадавший при обстреле Горловки оператор НТВ Валерий Кожин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru