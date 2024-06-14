Москалькова обратилась в международные инстанции из-за обстрела журналистов НТВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные инстанции после обстрела со стороны Украины журналистов телеканала НТВ, сообщила она в Telegram.

Раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

Речь идет о международных органах, которые наделены мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН. Также она обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в международную неправительственную организацию «Комитет защиты журналистов».

Ранее умер пострадавший при обстреле Горловки оператор НТВ Валерий Кожин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВСУЖурналистыТатьяна Москалькова

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