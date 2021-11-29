Умер один из создателей мультфильмов о коте Леопольде
Киновед, историк анимации, сценарист, режиссёр, художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар» Сергей Капков заявил, что 18 ноября в возрасте 72 лет умер российский мультипликатор Константин Романенко, сообщает ТАСС.
По его словам, причиной смерти стал разрыв аневризмы в мозгу.
Константин Романенко трудился над такими мультфильмами, как «Северная сказка», «Великолепный Гоша», «Бюро находок» и многими другими, в том числе историй про кота Леопольда - «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда».
Ранее в возрасте 93 лет умер народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов, снявший такие фильмы, как «Бег»и «Тегеран-43».
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