Умер один из создателей мультфильмов о коте Леопольде

По его словам, причиной смерти стал разрыв аневризмы в мозгу.

Константин Романенко трудился над такими мультфильмами, как «Северная сказка», «Великолепный Гоша», «Бюро находок» и многими другими, в том числе историй про кота Леопольда - «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда».

Ранее в возрасте 93 лет умер народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов, снявший такие фильмы, как «Бег»и «Тегеран-43».

