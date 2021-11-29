Умер кинорежиссёр Владимир Наумов

Народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов умер на 94-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

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Причина смерти не уточняется.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В первую очередь известен фильмами «Бег», который стал первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР, а также «Тегеран-43», который стал одним из лидеров советского кинопроката.

Ранее на 73-м году жизни скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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