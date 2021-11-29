Умер кинорежиссёр Владимир Наумов

Причина смерти не уточняется.



Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В первую очередь известен фильмами «Бег», который стал первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР, а также «Тегеран-43», который стал одним из лидеров советского кинопроката.

Ранее на 73-м году жизни скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщает RT.

