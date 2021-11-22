Умерла народная артистка Нина Русланова
Умерла российская актриса театра и кино Нина Русланова, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Гильдии актеров кино РФ Валерию Гущину.
Это случилось после продолжительной болезни артистки. Руслановой было 76 лет.
Кинодебют актрисы состоялся в 1967 году, когда она сыграла Надежду в картине Киры Муратовой «Короткие встречи». На счету Руслановой около 150 кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Завтра была война», «Собачье сердце». Она также участвовала в озвучивании нескольких мультфильмов. В 1998 году ей присвоили звание народной артистки РФ.
В 2020 году Русланова пожаловалась врачам на плохое самочувствие
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru