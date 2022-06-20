Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
Народный артист СССР, советский и литовский актёр Регимантас Адомайтис умер в возрасте 85 лет, сообщает «Интерфакс».
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования родным и близким артиста.
«Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры», - подчеркнул он.
Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года, диплом актёра получил в 1962 году. Сыграл многочисленные роли в Каунасском драматическом театре, в Национальном драматическом театре Литвы, Вильнюсском малом театре и Русском драматическом театре Литвы.
Слава к Адомайтису, как к киноактёру, пришла с фильмом «Никто не хотел умирать», снятом Витаутасом Жалакявичусом в 1965 году. В дальнейшем он сыграл в десятках кинофильмов, в том числе «Авария», «Из жизни отдыхающих», «Трест, который лопнул», «Мираж». В 1985 году Адомайтису присвоили звание Народного артиста СССР.
Ранее на 92-м году жизни умер французский актёр и режиссер Жан-Луи Трентиньян, долгое время страдавший от рака предстательной железы.
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