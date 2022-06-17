Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
17 июня 202218:07
Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91-го года. Долгое время актер страдал от рака предстательной железы.
О смерти сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на супругу. Актер «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких».
Среди самых известных его работ в кино «Мужчина и женщина» (1966), «Конформист» (1970) и «Любовь» (2012).
Всего Трентиньян сыграл более 160 ролей в кино и театре.
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17 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru