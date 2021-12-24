Умер народный артист России Владимир Татосов

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Владимир Татосов умер на 96-м году жизни. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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По её словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание, обострившееся на фоне COVID-19.

«У Владимира Михайловича была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала. Это большая потеря», — заявила депутат.

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве. После окончания театральной студии при Свердловском драматическом театре его приняли в труппу Ленинградского театра комедии, а в 1963 году он стал артистом Большого академического драмтеатра.

Кроме своих театральных работ Татосов известен зрителям по роли Якова Свердлова в кинокартине «Шестое июля», а также по работам в таких фильмах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Большая семья», «Поздняя встреча» и другим.

Ранее режиссёр Андрей Малюков, снявший сериалы «Империя под ударом», «Грозовые ворота» и другие, умер на 74-м году жизни.

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ФОТО: РИА Новости
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