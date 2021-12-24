Россияне назвали музыкантом года умершего Александра Градского

Граждане России назвали музыкантом года Александра Градского, который скончался в конце ноября в возрасте 72 лет. Такая оценка получена в ходе инициативного социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как сообщил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, имя певца и композитора назвали 9% респондентов. Второе место занял Филипп Киркоров - 4%. Третью строчку поделили пианист Денис Мацуев и певица Полина Гагарина - по 3%. По 2% поддержки от опрошенных досталось Николаю Баскову и рэперу Алишеру Моргенштерну.

Рейтинг популярности актеров возглавил Народный артист России, основатель благотворительного детского фонда Константин Хабенский - 4%, второе место делят Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина - по 3%.

Что касается писателей, то на этот раз только трое набрали более 2% содержательных ответов - Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.

