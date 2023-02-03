Умер модельер Пако Рабан

Франсиско Рабанеда-и-Куэрво (настоящее имя модельера) родился в Испании 18 февраля 1934 года. Его отец погиб на Гражданской войне в 1939 году, после чего он вместе с матерью бежал во Францию.

Ещё студентом Рабан стал заниматься изготовлением аксессуаров и бижутерии, которые пользовались хорошим спросом у молодёжи. В 1966 году он представил свою первую коллекцию одежды из «современных материалов».

В 1969 году вышли первые духи от Пако Рабана. Кроме того, модельер работал над костюмами для кино.

Ранее на 82-м году жизни умерла легендарный британский дизайнер и модельер Вивьен Вествуд, которая считается основательницей стиля панк в высокой моде, сообщает RT.

