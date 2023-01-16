Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщает газета La Repubblica.
Причина смерти не уточняется.
Российскому зрителю Лоллобриджида известна, в первую очередь, по таким кинокартинам, как «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) режиссёра Жана Деланнуа.
Помимо множестав профессиональных наград Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почётного легиона, офицером ордена Искусств и литературы.
В 2018 году Лоллобриджида получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.
Ранее в возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщает RT.
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