Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщает газета La Repubblica.

Умерла модельер Вивьен Вествуд

Причина смерти не уточняется.

Российскому зрителю Лоллобриджида известна, в первую очередь, по таким кинокартинам, как «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) режиссёра Жана Деланнуа.

Помимо множестав профессиональных наград Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почётного легиона, офицером ордена Искусств и литературы.

В 2018 году Лоллобриджида получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Ранее в возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Джина Лолобриджида
ТЕГИ:КультураСмертьАктрисаИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры