Умер Карен Енгибарян, спасавший людей из «Крокуса»

Скончался Карен Енгибарян, который в ночь теракта в «Крокус Сити Холле» помогал в спасении пострадавших. Об этом сообщает Союз армян России.

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Уточняется, что мужчина 35 лет в ночь трагедии оказался недалеко от концертного зала. Он помогал людям выбраться из здания и отводил их к медикам.

Енгибарян надышался угарным газом, подхватил простуду, и попал в больницу с высокой температурой. Врачам не удалось спасти пациента.

Ранее сообщалось, что еще один из пострадавших в теракте умер в больнице. Общее число погибших увеличилось до 144 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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