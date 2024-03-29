СМИ: В Таджикистане 15 человек задержали за подготовку терактов в Душанбе
Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана задержали 15 человек, которые подозреваются в подготовке терактов в Душанбе и Вахдате на праздник Навруз. Об этом сообщает новостной портал «Азия плюс».
Источник издания отметил, что пока у правоохранителям пока неизвестно, были ли задержанные частью одной цепочки и действовали сообща, или каждый хотел по отдельности «совершить теракт в России и Таджикистане».
«Следствие покажет, были ли задержанные связаны с подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле»... Расследование продолжается», — заключил собеседник.
Ранее Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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